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В Вадинском районе подведены итоги работы отрасли животноводства за 10 месяцев 2017 года
Сегодня в Пензе
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Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет 4435 голов, в том числе коров – 1575 голов. В КФХ и сельхозпредприятиях поголовье КРС составляет 2033 головы, в том числе коров – 856 голов. В КФХ и сельхозпредприятиях произведено молока 1191 тонна, на 1 фуражную корову надоено 1466 килограммов молока. Во всех категориях хозяйств произведено молока 4061 тонна, на 1 фуражную корову надоено 2587 килограммов молока. Ставится задача на 2017 год по увеличению поголовья КРС, молочной и мясной продуктивности.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет 4435 голов, в том числе коров – 1575 голов. В КФХ и сельхозпредприятиях поголовье КРС составляет 2033 головы, в том числе коров – 856 голов. В КФХ и сельхозпредприятиях произведено молока 1191 тонна, на 1 фуражную корову надоено 1466 килограммов молока. Во всех категориях хозяйств произведено молока 4061 тонна, на 1 фуражную корову надоено 2587 килограммов молока.
Ставится задача на 2017 год по увеличению поголовья КРС, молочной и мясной продуктивности.
Новость: Администрация Вадинского района 10 ноября 2017
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