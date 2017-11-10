В Вадинском районе подведены итоги работы отрасли животноводства за 10 месяцев 2017 года

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет 4435 голов, в том числе коров – 1575 голов. В КФХ и сельхозпредприятиях поголовье КРС составляет 2033 головы, в том числе коров – 856 голов. В КФХ и сельхозпредприятиях произведено молока 1191 тонна, на 1 фуражную корову надоено 1466 килограммов молока. Во всех категориях хозяйств произведено молока 4061 тонна, на 1 фуражную корову надоено 2587 килограммов молока.

Ставится задача на 2017 год по увеличению поголовья КРС, молочной и мясной продуктивности.