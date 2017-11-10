С Днём Полиции!

Они всегда на страже порядка и всегда заботятся о нашей безопасности, потому что - это их работа. Безопасность в пути, на воде или на суше обеспечивают именно они.

10 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. В их числе и служащие транспортной полиции. В связи с профессиональным праздником начальник Пензенского линейного отдела внутренних дел на транспорте Дмитрий Раков поздравил своих подчиненных.

«Хочется пожелать действующим сотрудникам полиции и ветеранам крепкого сибирского здоровья, достаточного денежного содержания и праздничного настроения, даже тем, кто в праздничный день будут работать»,-отметил начальник Пензенского линейного отдела внутренних дел на транспорте Дмитрий Раков.

Также он выразил благодарность родным и близким своих подчиненных за то, что даже из самых долгих командировок они всегда любят, верят и ждут их дома.

«Огромное спасибо нашим близким и родным за их вселенское терпение в нашей непростой работе»,- выразил благодарность начальник Пензенского линейного отдела внутренних дел на транспорте

В следующем 2019 году транспортная полиция отметит 100-летие со дня рождения своего подразделения.