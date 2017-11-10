Вот и закончились осенние каникулы, и для школьников начались учебные будни

Однако совсем недавно в жизни второклассников школы № 49 г. Пензы произошло необычное событие: после математики прозвенел звонок на урок поэзии с детским поэтом и бардом Владимиром Юраковым.

Перед самим уроком ребят ожидала виртуальная экскурсия по зданию библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Библиотекарь рассказала и об истории создания библиотеки, и о современных технологиях, которые Лермонтовка предлагает всем своим читателям.



После презентации библиотеки начался импровизированный урок-концерт, в котором дети оказались не слушателями, а активными участниками – вместе с дядей Володей они пели песни, заканчивали строчки стихотворений и знакомились с популярными детскими журналами.



Особый интерес у ребят вызвала дискуссия, кто главнее: мальчишки или девчонки? Приводились убедительные доводы и с той и с другой стороны. В результате жаркого обсуждения победила дружба.