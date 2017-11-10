|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Вот и закончились осенние каникулы, и для школьников начались учебные будни
Сегодня в Пензе
|
Однако совсем недавно в жизни второклассников школы № 49 г. Пензы произошло необычное событие: после математики прозвенел звонок на урок поэзии с детским поэтом и бардом Владимиром Юраковым. Перед самим уроком ребят ожидала виртуальная экскурсия по зданию библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Библиотекарь рассказала и об истории создания библиотеки, и о современных технологиях, которые Лермонтовка предлагает всем своим читателям.
Однако совсем недавно в жизни второклассников школы № 49 г. Пензы произошло необычное событие: после математики прозвенел звонок на урок поэзии с детским поэтом и бардом Владимиром Юраковым.
Перед самим уроком ребят ожидала виртуальная экскурсия по зданию библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Библиотекарь рассказала и об истории создания библиотеки, и о современных технологиях, которые Лермонтовка предлагает всем своим читателям.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 10 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru