Снова вместе!

Знакомые песни в знакомом месте... Как и во времена былой юности ветераны пензенского Комсомола вновь собрались в бывшем Дворце пионеров. Повод особый — 99-я годовщина образования ВЛКСМ! Для каждого из них пять букв на значке были и остаются чем-то важным. То, что Комсомолу уже в следующем году будет 100 лет, верится с трудом.

Ветеран пензенского Комсомола, Юрий Варюшин, признался: «Я вступал в Комсомол в 1966 году, и тогда никто не мог даже подумать, что будет такая дата — 100 лет. Недавно мы вспоминали героя того времени, Павлика Морозова, который в юности нам казался вечно молодым. И вот Комсомолу 100 лет».

Пионерия и Комсомол — сегодня уже история. Но активные школьники и студенты по-прежнему объединяются в различные организации и движения, потому что дух коллективизма никто не отменял.

Учитель русского языка и литературы школы № 16 г. Пензы, Татьяна Щеголихина, отметила: «Я представитель поколения 90-ых. Тогда подобных организаций, к сожалению, не было. И я рада, что сейчас молодёжные и школьные движения возрождаются, и этому уделяется огромное внимание со стороны власти».

Между тем, подготовка к 100-летию Комсомола в области уже началась.