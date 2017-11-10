Юбилейная дата

В Большом концертном зале Пензенского колледжа искусств царит особая атмосфера. Здесь собрались выпускники, преподаватели учебного заведения, чтобы поздравить друг друга с юбилейной датой. Ровно 135 лет назад в области началась история профессионального музыкального образования.

«Здесь собрались друзья, единомышленники. Будет много музыки, теплых слов, поздравлений»,- говорит Светлана Дуднева, директор Пензенского колледжа искусств.

История Пензенского колледжа искусств начинается с открытия в 1882 году музыкальных классов. На протяжении долгих лет в учебном заведении формировались различные сферы музыкального профессионального образования: фортепиано, сольное и хоровое народное пение, оркестровые струнные инструменты и не только.

«Мы очень рады, что в наших рядах присутствует этот коллектив. Мы желаем им долголетия, чтобы они воспитывали талантливое поколение музыкантов, и я думаю, что наши ребята- выпускники займут призовые места на всех фестивалях и конкурсах», - отметила Председатель Пензенской областной профсоюзной организации работников культуры, Татьяна Шпилева.

На праздничном юбилейном концерте Благодарности и Почетные грамоты вручили заслуженным работникам и педагогам-ветеранам Пензенского колледжа искусств.