С возвращением!

С переполняющим чувством гордости пензенские кадеты вернулись из Самары, где состоялся Парад Памяти, посвящённый военному параду 7 ноября 1941 года.

Исполняющий обязанности заместителя директора кадетской школы № 46, Александр Климов, отметил: «Комплекс мероприятий прошел на очень высоком уровне. Дети довольны. Когда прозвучала команда «Парад, становись!», кадеты напряглись. Было видно определенное волнение и чувство гордости за то, что именно они представляют свою родную землю, Пензенский регион».

Пензенский регион на Параде представляли 52 кадета. Шагая в едином строю с кадетами из разных уголков России, каждый из них чувствовал особую гордость за себя и свою страну.

«Очень много эмоций от того, что видишь такие огромные масштабы, что очень много людей и внимания. И волнение от того, что мы представляем свой город», - признались участники Парада.

На память о Параде кадеты получили не только медали и грамоту Губернатора, но и незабываемые эмоции.