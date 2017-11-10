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С возвращением!
Сегодня в Пензе
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С переполняющим чувством гордости пензенские кадеты вернулись из Самары, где состоялся Парад Памяти, посвящённый военному параду 7 ноября 1941 года.
Исполняющий обязанности заместителя директора кадетской школы № 46, Александр Климов, отметил: «Комплекс мероприятий прошел на очень высоком уровне. Дети довольны. Когда прозвучала команда «Парад, становись!», кадеты напряглись. Было видно определенное волнение и чувство гордости за то, что именно они представляют свою родную землю, Пензенский регион».
Пензенский регион на Параде представляли 52 кадета. Шагая в едином строю с кадетами из разных уголков России, каждый из них чувствовал особую гордость за себя и свою страну.
«Очень много эмоций от того, что видишь такие огромные масштабы, что очень много людей и внимания. И волнение от того, что мы представляем свой город», - признались участники Парада.
На память о Параде кадеты получили не только медали и грамоту Губернатора, но и незабываемые эмоции.
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