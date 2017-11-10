В помощь спортсменам

Травмы для спортсменов – дело обычное. Вне зависимости от степени повреждения, оно требует лечения. В Пензе для этого создают все условия. Весной на базе городской больницы №2 начал работу Центр спортивной медицины.

«В общей сложности выделено порядка 11 миллионов рублей из бюджета Пензенской области на оснащение нашей организации медицинским оборудованием. Физиотерапевтические аппараты – это только первая партия», - рассказала главный врач Центра спортивной медицины, Юлия Смирнова.

Аппаратура, которой врачи пользовались раньше, находилась в эксплуатации уже много лет. За это время она стала устаревать и приходить в негодность. Теперь в Центре появились 16 новых физиотерапевтических аппаратов.

«Оборудование разное. Есть и отечественное, и импортное. Возможно, некоторые из аппаратов эксклюзивные, которые будут присутствовать только у нас», - отметила врач-физиотерапевт, Жанна Савушкина.

В Центре спортивной медицины применяют самые разные способы лечения, среди которых магнитотерапия, ультразвук, лечение токами высокой частоты. Спортсмены, которые проходят здесь лечение отмечают не только уровень медицинской помощи, но и отношение персонала к пациентам.

«Упал на правое плечо. Провели операцию. Недавно сняли повязку, сейчас нахожусь на реабилитации, хожу в физиотерапевтический кабинет. Персонал нравится, обращение хорошее», - поделился пациент Центра спортивной медицины, Константин Мнекин.

В скором времени в Центре появится еще больше новейшей аппаратуры.

«Проведен конкурс на закупку УЗИ-сканера. Это очень важная единица оборудования для нашего учреждения. Это мечта всех врачей спортивной медицины. Самое главное, что с появлением этого аппарата мы сможем проводить здесь ЭКГ нашим пациентам», - пояснила главный врач Центра спортивной медицины, Юлия Смирнова.

Согласно графику, который рассчитан на три года, помимо УЗИ-сканера, будет приобретено оборудование для кабинета функциональной диагностики, велоэргометр, электроэнцефалограф и многое другое.