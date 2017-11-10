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Закружились в танце
Сегодня в Пензе
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Юные танцоры закружились в ритме вальса. Это Межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль осени». В его рамках прошло Открытое Первенство Пензенской области, а также Первенство города.
«Возрастная категория: мальчики и девочки 8 – 9 и 10 - 11 лет. В Первенстве города примут участие танцоры в возрасте 12- 13 лет», - пояснил Евгений Байков, организатор мероприятия.
На турнире спортсмены исполняли как зажигательные латиноамериканские танцы, так и медленный вальс. Юные танцоры показали свою грацию и пластику.
Участие в турнире приняли не только пензенские танцоры. На соревнования приехали пары из Мордовии, Ижевска и Саратовской области.
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