Закружились в танце

Юные танцоры закружились в ритме вальса. Это Межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль осени». В его рамках прошло Открытое Первенство Пензенской области, а также Первенство города.

«Возрастная категория: мальчики и девочки 8 – 9 и 10 - 11 лет. В Первенстве города примут участие танцоры в возрасте 12- 13 лет», - пояснил Евгений Байков, организатор мероприятия.

На турнире спортсмены исполняли как зажигательные латиноамериканские танцы, так и медленный вальс. Юные танцоры показали свою грацию и пластику.

Участие в турнире приняли не только пензенские танцоры. На соревнования приехали пары из Мордовии, Ижевска и Саратовской области.