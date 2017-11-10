Многообразие традиций народов Сурского края

С песнями, плясками, колоритными костюмами и национальной кухней. Дом молодежи превратился на один день в Дом национальных автономий региона. Представители 10 этнических диаспор Сурского края продемонстрировали особенности своей традиционной культуры. Например, о старинных свадебных обычаях у татар можно было узнать на экспозиции сватовства невесты.

«На сватовстве жених и невеста не присутствуют, решают вопрос только свахи. Жених и невеста не должны были видеть друг друга до свадьбы. Жених всячески старался увидеть лицо невесты, и она прикрывала его платочком», - рассказывает Дания Рамазанова, представитель татарской национальной автономии.

Особый интерес у гостей фестиваля вызвали мордовские куклы. Народы Эрзя и Мокши верили, что безлицые девушки охраняют домашний очаг от зла.

«У кукол нет лиц, так как считалось, что если кукле сделать глаза, то в них вселится нечистая сила, и тогда она уже не сможет оберегать дом», - говорит Елена Тихонова, представитель мордовской национальной автономии.

Фестиваль национальных автономий проходит в Пензе уже в 5 раз.

«Основной его целью является толерантное воспитание молодежи через различные мероприятия, уроки дружбы, фестивали», - отметила Наталья Дьячкова, специалист по работе с молодежью.

«Для Пензы и Пензенской области такие события очень важны. Они для нас стали уже традиционными и вызывают интерес у жителей Пензы и области», - подчеркнул Владимир Перов, заместитель начальника Управления внутренней политики Правительства Пензенской области.

Завершился фестиваль большим праздничным концертом. С вокальными и танцевальными номерами выступили представители всех автономий пензенского края.