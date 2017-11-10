Пензу посетил Глава МЧС России

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Владимир Пучков, провёл в Пензе выездное заседание. Речь шла о совместных действиях ведомства и власти по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

«Именно совместная скоординированная работа позволяет нам достичь высоких результатов по созданию комфортных условий проживания граждан», — подчеркнул Владимир Пучков.

В числе актуальных вопросов — подготовка регионов к зиме. Главе МЧС России доложили, что Пензенская область большую часть работ провела. Проблемных вопросов, требующих решения на уровне Правительства Российской Федерации, нет.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Приняты меры по ликвидации просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов. Объекты ЖКХ обеспечены резервными источниками энергии. Необходимый запас для аварийного резерва создан».

На подготовку к зиме объектов ЖКХ в Пензенской области было выделено 148 миллионов рублей. На сегодняшний день все они освоены.

«В области созданы запасы топливно-энергетических ресурсов: 1 947 тонн угля и 18 700 тонн мазута, являющегося резервным топливом», — доложил Вице-губернатор Пензенской области, Валерий Савин.

В зимнее время на особом контроле у ведомства состояние дорог. Пензенская область начала подготовку заблаговременно.

Начальник ГУ МЧС РФ по Пензенской области, Сергей Козлов, доложил: «Подготовлены необходимые планирующие документы. В том числе — по перекрытию дорог в зимнее время. Всего на дорогах федерального значения Пензенской области определено 33 аварийно-опасных участка. Предусмотрена группировка сил РС ЧС, включающая в себя 1458 человек и 701 единицу техники».

Проделанную в регионе работу Владимир Пучков оценил положительно. Взаимодействие власти и профильного ведомства Министр назвал «энергичным»: «В целом, на территории области очень энергично работают все органы управления и службы РСЧС. Развивается пожарно-спасательный гарнизон. Появляется новая экипировка, техника, оснащение. С учётом прогноза погоды на осенне-зимний период все службы подготовлены».

После заседания Владимир Пучков посетил специализированную пожарно-спасательную часть.