Ваша служба и опасна, и трудна!

Они – главные стражи порядка. Они бесстрашны и первыми придут на помощь. Сегодня полицейские отмечают свой профессиональный праздник.

Генерал-майор Василий Смирнов отметил: «Сегодня все отмечают столетие со дня образования рабочей крестьянской советской милиции. Как бы ее не называли, это название, по сути, не изжило себя. Я всех поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю всем счастья, удачи, любви и процветания!»

Служба в органах наложила свой отпечаток на жизнь каждого полицейского. Несмотря на сложности и высокую опасность, ветераны ОВД с любовью и гордостью рассказывают о своей непростой профессии.

Полковник милиции в отставке Сергей Зотов подчеркнул: «Служба в милиции дала все: друзей, работу, профессию. Получается, милиция – это сама жизнь!»

Раскрыть сложное преступление и поймать самого опасного преступника – для «людей в погонах» нет ничего невыполнимого.

Начальник УМВД России по Пензенской области, Юрий Рузляев, обратился к коллегам: «Даже в самые трудные для страны периоды истории она оставалась надежным оплотом государства, гарантом правопорядка, безопасности и стабильности в обществе. За свою историю органы правопорядка накопили богатейший опыт борьбы с криминалом, сформировали четкую систему взаимодействия, научились быстрому реагированию, раскрывать и расследовать преступления любой сложности».

Самых ответственных и отважных работников отметили ведомственными наградами.