Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий

В связи с планируемым открытием крупных объектов строительства в областном центре глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел рейд с целью проверки благоустройства их прилегающих территорий. В состав комиссии также вошли первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков, заместители главы администрации города Юрий Ильин, Магомед Агамагомедов, Андрей Шевченко, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации городаАлександр Утин, директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Константин Кузнецов, начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов и главы районных администраций.

В первую очередь, участники инспекции выехали на Свердловский мост. На месте градоначальник убедился, что основные работы по контракту выполнены. Он сделал ряд замечаний по состоянию прилегающих территорий, в частности, распорядился провести их очистку от строительного мусора и сухой травы, привести в порядок колодцы инженерных сетей, срезать грунт около тротуара по улице Тухачевского. Также поручил разместить на въездах со стороны Злобина и Свердлова по ходу движения таблички с текстом, в которых содержится информация об истории мостового сооружения и другие сведения.

– Капитальный ремонт моста выполнен на высокопрофессиональном уровне. Нужно чтобы и прилегающие территории выглядели достойно, и объект имел цельный и завершенный вид, – подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, члены комиссии побывали на улице Лермонтова, где на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко возведен перинатальный центр. Здесь Виктор Кувайцев дал поручения, касающиеся покраски ограждения вдоль «красной линии» и очистки муниципальной стоянки от мусора и опавших листьев.

Далее они посетили зеленую зону между улицами Лермонтова и Попова. В настоящее время на территории продолжаются работы по мощению тротуарной плиткой аллеи. Готов участок от педагогического института до здания дома Радио. До декабря будет вымощен оставшийся участок до улицы Попова.

Также во время выезда градоначальник обратил особое внимание на состояние тротуаров, подходов и подъездов к зданию Аэропорта.

Кроме того, в ходе объезда города были даны поручения, касающиеся очистки опор наружного освещения от рекламных объявлений.