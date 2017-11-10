Глава администрации города Виктор Кувайцев провел очередное выездное рабочее совещание на стадионе «Зенит»

В совещании приняли участие заместители главы администрации города Магомед Агамагомедов и Юрий Ильин, начальник УКСа города Игорь Умнов и исполняющий обязанности директора МКУ «Департамент ЖКХ г.Пензы» Денис Леонтьев.

В ходе осмотра строительной площадки представитель подрядной организации МУП «Пензагорстройзаказчик» отчитался, что на данный момент на объекте продолжается благоустройство территории тренировочной площадки, выполняется внутренняя отделка административного здания, завершено устройство разметки на поле с искусственным покрытием.

Виктор Кувайцев вместе с присутствующими оценил ход строительно-монтажных работ на спортивном комплексе и поручил подрядчику увеличить количество рабочих, задействованных в строительстве административно-хозяйственного корпуса.

– Видно, что динамика по благоустройству территории прослеживается. Необходимо, чтобы и внутренняя отделка здания проводилась в интенсивном темпе. Нужно продолжить практику ежедневных планерок на объекте с определением задач на день и контролем за их исполнением, чтобы завершить работы в сроки, установленные контрактом, – распорядился глава исполнительной власти города.