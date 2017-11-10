Состоялся матч между командами «Зенит»(Пенза) – «Химик»(Новомосковск) на стадионе «Первомайский». Мероприятие проходило в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Поболеть за команду пришли глава администрации города Виктор Кувайцев, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владислав Чесноков, председатель региональной федерации футбола и почетный гражданин Пензы Александр Калашников и другие официальные лица. В ходе игры директор пензенского клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев вручил Виктору Николаевичу памятный подарок с символикой пензенской команды. На игру собралось большое количество болельщиков и фанатов футбольного клуба «Зенит».

Новость: Администрация города Пензы 11 ноября 2017