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Состоялся матч между командами «Зенит»(Пенза) – «Химик»(Новомосковск) на стадионе «Первомайский»
Сегодня в Пензе
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Состоялся матч между командами «Зенит»(Пенза) – «Химик»(Новомосковск) на стадионе «Первомайский». Мероприятие проходило в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Поболеть за команду пришли глава администрации города Виктор Кувайцев, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владислав Чесноков, председатель региональной федерации футбола и почетный гражданин Пензы Александр Калашников и другие официальные лица. В ходе игры директор пензенского клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев вручил Виктору Николаевичу памятный подарок с символикой пензенской команды. На игру собралось большое количество болельщиков и фанатов футбольного клуба «Зенит».
Состоялся матч между командами «Зенит»(Пенза) – «Химик»(Новомосковск) на стадионе «Первомайский». Мероприятие проходило в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
Поболеть за команду пришли глава администрации города Виктор Кувайцев, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владислав Чесноков, председатель региональной федерации футбола и почетный гражданин Пензы Александр Калашников и другие официальные лица.
В ходе игры директор пензенского клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев вручил Виктору Николаевичу памятный подарок с символикой пензенской команды.
На игру собралось большое количество болельщиков и фанатов футбольного клуба «Зенит».
Новость: Администрация города Пензы 11 ноября 2017
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