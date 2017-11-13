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Борьба с распространителями
Сегодня в Пензе
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Сотрудники правоохранительных органов продолжают борьбу с распространителями наркотиков. На территории Пензенской области задержали группу из четырех человек, которые торговали запрещенными веществами. У них было изъято около 1 кг наркотических средств, что эквивалентно 10 тысячам разовых доз.
«В группу входило трое молодых людей и одна девушка. Они были задержаны при приобретении оптовой партии наркотиков. В обязанности одного из молодых людей и девушки входила доставка наркотиков на территорию города Пенза, а также последующая расфасовка на более мелкие партии», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 20 лет.
Также в управлении МВД Пензенской области напомнили, что с 13 ноября на территории региона стартует второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Любую информацию, связанную с незаконным оборотом запрещенных веществ можно сообщить по телефону горячей линии 59-10-10.
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