Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 ноября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Высокотехнологичная медицина
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Пока с трудом, но уже с облегчением передвигаются по палате пациенты отделения травматологии Пензенской клинической больницы № 6 им. Г.А. Захарьина. Сложная операция по замене суставов — уже позади.

«Я попала сюда с коленным суставом. Очень сильно болел сустав. Сделали мне операцию. Всё прошло очень хорошо. Я благодарю!» — отметила одна из пациенток.

Ждать квоту ей по нынешним меркам пришлось недолго: всего 8 месяцев. Раньше срок ожидания составлял 2 года и более. Но теперь, благодаря федеральной программе по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, сроки заметно сократились, а число квот — увеличилось. Если в прошлом году их было 15, то в этом — уже около 200.

Заведующий отделением травматологии № 1 Пензенской клинической больницы № 6 им. Г.А. Захарьина, Владимир Миронов, пояснил: «Эти операции являются очень дорогостоящими, так как требуют использования дорогих имплантов и дорогого оборудования. Государство по специальной программе выделяет средства на эти цели».

Чтобы оказать помощь как можно большему числу пациентов, специалистам отделения пришлось пройти стажировки в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. Как результат — возросло не только количество операций, но и их качество.

В ближайшее время «встать на ноги» смогут ещё больше пензенцев. Медики заверяют, что готовы ежегодно выполнять и большее количество операций. Были бы квоты.

Новость: Екатерина Сорокина 13 ноября 2017
2017-11-13
Школа для пациентов
В Пензе провели занятие для страдающих псориатическим полиартритом
 
2017-11-13
Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 
2017-11-13
Виктор Кувайцев болеет за «Зенит»
 Спорт и молодёжная политика
 
2017-11-13
Делегация молодежи Пензенской области приняла участие в работе молодежного форума ПФО
 Молодежная политика
 
2017-11-13
КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВАШИМ ИМУЩЕСТВОМ?
 Недвижимость
 
2017-11-13
Виктор Кувайцев: «Жители поселка Лесной в новом году должны быть с питьевой водой»
 Градостроительство и архитектура
 
2017-11-13
Контрафакт
Пензенские полицейские изъяли почти 2000 литров спиртосодержащей жидкости
 
2017-11-13
Виктор Кувайцев: «Мы должны обеспечить нашим детям лучшие условия»
 Градостроительство и архитектура
 
2017-11-13
Пензенская область подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Казахстан
 Международное сотрудничество
 
2017-11-13
День сотрудника органов внутренних дел России и 100-летие советской милиции В Нижнем Новгороде
 Михаил Бабич принял участие в торжественных мероприятиях
 
2017-11-13
Награждение спасателей
Владимир Пучков побывал в специализированной пожарно-спасательной части
 
2017-11-13
Очередная кража в пензенских магазинах
Двое мужчин украли две бутылки спиртного прямо с прилавка
 
2017-11-13
Важная наука
В ПГУ состоялась научно-практическая конференция по экологии
 
2017-11-13
"Три в одном!"
 Новогодняя акция для посетителей музея
 
2017-11-13
Порыбачил
 Сотрудники ГУ ППСЦ спасли рыбака из болотистой местности
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru