Высокотехнологичная медицина

Пока с трудом, но уже с облегчением передвигаются по палате пациенты отделения травматологии Пензенской клинической больницы № 6 им. Г.А. Захарьина. Сложная операция по замене суставов — уже позади.

«Я попала сюда с коленным суставом. Очень сильно болел сустав. Сделали мне операцию. Всё прошло очень хорошо. Я благодарю!» — отметила одна из пациенток.

Ждать квоту ей по нынешним меркам пришлось недолго: всего 8 месяцев. Раньше срок ожидания составлял 2 года и более. Но теперь, благодаря федеральной программе по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, сроки заметно сократились, а число квот — увеличилось. Если в прошлом году их было 15, то в этом — уже около 200.

Заведующий отделением травматологии № 1 Пензенской клинической больницы № 6 им. Г.А. Захарьина, Владимир Миронов, пояснил: «Эти операции являются очень дорогостоящими, так как требуют использования дорогих имплантов и дорогого оборудования. Государство по специальной программе выделяет средства на эти цели».

Чтобы оказать помощь как можно большему числу пациентов, специалистам отделения пришлось пройти стажировки в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. Как результат — возросло не только количество операций, но и их качество.

В ближайшее время «встать на ноги» смогут ещё больше пензенцев. Медики заверяют, что готовы ежегодно выполнять и большее количество операций. Были бы квоты.