Увековеченная память

Заброшенная территория в исторической части Пензы обрела новую жизнь. Напротив гимназии №4 открылся «Сквер полярников», увековечивший имена пензенцев-исследователей полярных широт. С инициативой его создания выступило региональное отделение Русского географического общества.

«Сама идея открыть на заброшенном пустыре «Сквер полярников» не случайна. Напротив расположена школа, которую закончил Евгений Матвеевич Сюзюмов - почетный полярник. Не так далеко находится дом Константина Бадигина - Героя Советского Союза, исследователя Арктики, а через пару кварталов — Музей русских экспедиций, где собраны все сведения о пензенцах -полярниках», - рассказал Игорь Пантюшов, Председатель Пензенского областного отделения РГО.

Специально к открытию сквера был оформлен стенд с интересными фактами о пензенских исследователях Арктики и Антарктики. С появлением уникальной зеленой зоны поздравил горожан гость из Рязани - Михаил Малахов:«Для Пензы это очень знаменательное событие. Это повод гордиться не просто своими земляками, но и земляками- путешественниками, первопроходцами».

Центральное место в сквере занимает настоящий морской якорь, подаренный моряками через нашего земляка почетного полярника Павла Зайдфудима.

«Я считаю, что этот памятник повлияет на социальную ориентацию нашей молодежи. В нашей Пензе всегда мечтается о морях, океанах, о дальних странах и путешествиях, и поэтому это здорово во всех отношениях», - подчеркнул Павел Зайдфудим, почетный полярник.

В скором времени рядом с якорем появятся еще три арт-объекта. Дополненный архитектурный ансамбль будет называться «Колючая Арктика».