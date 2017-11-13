«Старгород» покоряет просторы Пензенской области

Знаменитый ансамбль солистов «Старгород» начинает гастрольный тур по Пензенской области. Коллектив записал альбом для истинных музыкальных гурманов, который вышел на виниловой пластинке. Презентация пластинки в Пензе прошла с аншлагом. Теперь «Старгород» отправился покорять просторы Пензенской области. Концертная программа состоит как из треков, вошедших в сборник «Импортозамещение», так и новые композиции.



График концертов

на ноябрь, декабрь 2017

10 ноября

11.00- Администрация города Кузнецка

10 ноября

15.00 – п. Евлашево, Кузнецкий р-н

14 ноября

15.00 – г.Кузнецк (Кузнецкое музыкальное училище)

17 ноября

18:30 - г. Пенза (большой зал Пензенской филармонии)

18 ноября

14.00 – г.Сердобск (Детская школа искусств)

24 ноября

18.30 – Очарование романса (ККЗ «Октябрь»)

25 ноября

16.00 – Концерт 90 лет О.Гришину (ККЗ «Пенза»)

2 декабря

11.00 – Городище (Культурная суббота, РДК)

7 декабря

14.00-Колышлей (РДК)

Не пропустите концерт в своем городе!



Новость: Марина Колдаева 13 ноября 2017