"Ландыш" станет прежним

В начале октября 2017 года администрация города Пензы подала в Арбитражный суд Пензенской области исковое заявление о приведении в первоначальное состояние объекта, расположенного по указанному адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36А, так как был выявлен факт осуществления строительных работ в отсутствие разрешительной документации. Также, судом удовлетворено заявление администрации города Пензы о запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области совершать регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г.Пенза, ул.Лермонтова, 36А, а также эксплуатации и осуществления строительных работ на нем.



Новость: Марина Колдаева 13 ноября 2017