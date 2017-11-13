"Ландыш" станет прежним

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В начале октября 2017 года администрация города Пензы подала в Арбитражный суд Пензенской области исковое заявление о приведении в первоначальное состояние объекта, расположенного по указанному адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36А, так как был выявлен факт осуществления строительных работ в отсутствие разрешительной документации. Также, судом удовлетворено заявление администрации города Пензы о запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области совершать регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г.Пенза, ул.Лермонтова, 36А, а также эксплуатации и осуществления строительных работ на нем.
В начале октября 2017 года администрация города Пензы подала в Арбитражный суд Пензенской области исковое заявление о приведении в первоначальное состояние объекта, расположенного по указанному адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36А, так как был выявлен факт осуществления строительных работ в отсутствие разрешительной документации. Также, судом удовлетворено заявление администрации города Пензы о запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области совершать регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г.Пенза, ул.Лермонтова, 36А, а также эксплуатации и осуществления строительных работ на нем.
Новость: Марина Колдаева 13 ноября 2017
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