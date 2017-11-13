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Порыбачил
Сегодня в Пензе
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11 ноября 2017 года в 22-40 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области» о том, что в заболоченном лесном массиве, район ГПЗ 24 - р.Старая Сура, в темное время суток потерялся рыбак. Самостоятельно выбраться из болотистой местности он не может. Спасатели провели поиск мужчины в обозначенном районе с использованием надувной лодки. Двигаясь на лодке по руслу реки, спасатели нашли рыбака на берегу, пересадили в лодку и транспортировали к автомобильному мосту, где передали поджидавшим родственникам. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
11 ноября 2017 года в 22-40 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области» о том, что в заболоченном лесном массиве, район ГПЗ 24 - р.Старая Сура, в темное время суток потерялся рыбак. Самостоятельно выбраться из болотистой местности он не может.
Спасатели провели поиск мужчины в обозначенном районе с использованием надувной лодки. Двигаясь на лодке по руслу реки, спасатели нашли рыбака на берегу, пересадили в лодку и транспортировали к автомобильному мосту, где передали поджидавшим родственникам.
Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Новость: Марина Колдаева 13 ноября 2017
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