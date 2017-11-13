НП "Содружество пензенских землячеств" при участии ГБУК "Пензенский государственный краеведческий музей" организует новогоднюю акцию "Три в одном"! Для участия в акции необходимо с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года:

- посетите три любых музея-участника акции;

- скрепите три входных билета, указав имя и номер своего телефона;

- бросьте пачку с билетами в «волшебный ящик» в фойе краеведческого музея;

- зарегистрируйтесь в группе краеведческого музея «ВКонтакте» для получения дальнейшей информации о дате розыгрыша ценных призов!

Кто ходит в музеии, того поджидает удача.

В акции участвуют:

- Пензенский государственный краеведческий музей

- Музей И.Н. Ульянова

- Музей В.О. Ключевского

- Музей народного творчества

Справки по телефонам: 56-55-20, 8-905-015-5674

Новость: Марина Колдаева 13 ноября 2017