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"Три в одном!"
Сегодня в Пензе
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НП "Содружество пензенских землячеств" при участии ГБУК "Пензенский государственный краеведческий музей" организует новогоднюю акцию "Три в одном"! Для участия в акции необходимо с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года:
НП "Содружество пензенских землячеств" при участии ГБУК "Пензенский государственный краеведческий музей" организует новогоднюю акцию "Три в одном"! Для участия в акции необходимо с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года:
Новость: Марина Колдаева 13 ноября 2017
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