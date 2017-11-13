Важная наука

Год экологии послужил поводом, но далеко не единственной причиной для проведения научно-практической конференции в Пензенском госуниверситете. В современном мире существует много проблем, связанных с геоэкологией и географией. Именно они были затронуты в докладах.

«Иногда стыдно за некоторых политических деятелей, когда они выходят на огромную публику и допускают географические ляпы», - сказал Александр Гуляков, ректор ПГУ.

География, как наука – уникальна. Она считается и гуманитарной, и естественной одновременно. Чтобы сохранить окружающую среду, необходимо привить интерес к географии как можно большему числу людей. Методика преподавания этой важной науки – одна из главных тем конференции.

«Географии принадлежит огромное мировоззренческое значение. Её роль велика в воспитании патриотизма молодого поколения: и школьников, и студентов. Географическая культура является неотъемлемой составной частью общей человеческой культуры», пояснила Наталья Cимакова, кандидат географических наук, доцент ПГУ.

Участие в конференции приняли почетные гости: Алексей Сузюмов, сын легендарного полярника, ученого секретаря первой антарктической экспедиции, писателя Евгения Сузюмова, и Михаил Малахов, путешественник, государственный и общественный деятель, Герой Российской Федерации.

«Больше половины времени мы говорим про экологию. Это происходит даже не в рамках конференции, а просто при общении с другими, незнакомыми людьми с большим жизненным опытом, чего- то достигших. С ними мы часто говорим о проблемах географии, экологии и здорового образа жизни», - поделился Михаил Малахов, российский учёный-эколог.

Также прозвучали доклады на темы геоэкологии и природопользования, ландшафтных центров России.