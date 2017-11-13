Очередная кража в пензенских магазинах

Эти двое долго у прилавка не стояли. Выбор сделали быстро. Вот только товар положили не в корзину, а засунули себе под куртку. Расплачиваться на кассе, естественно, не стали. Очевидно, забыли. Как и о камере видеонаблюдения. Она-то и помогла правоохранителям установить личности злоумышленников.

Следователь отдела № 3 Следственного управления УМВД России по г. Пензе, Руслан Смирнов, пояснил: «При допросе подозреваемые пояснили, что в ходе совместного распития спиртных напитков они договорились о совершении кражи из расположенного неподалеку магазина. Затем злоумышленники распределили между собой роли».

И сыграли эти роли на камеру, установленную в торговом павильоне. Только у этой короткометражки сценарий всегда заканчивается одинаково.

«По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, отделом №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», — отметил Руслан Смирнов.

Две украденные бутылки водки обойдутся правонарушителям дорого. Им грозит штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.