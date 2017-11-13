Награждение спасателей

Пензенская специализированная пожарно-спасательная часть – образцовое подразделение. Его сотрудники принимают участие в операциях по всей стране. Помимо основных сил, на дежурстве всегда находится группа из 20 человек и 5 единиц техники.

«На базе нашего подразделения создана аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пензенской области. В ее функции входит ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций не только на территории Пензенской области, но и по всей стране. Сбор аэромобильной группировки – 2 часа, готовность к выезду», - рассказал начальник аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Пензенской области, Вячеслав Морозов.

В ходе рабочего визита в Пензу часть посетил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Он отметил высокий уровень подготовки спасателей, а также то, что в Сурском крае внедряются новые технологии работы.

«Здесь, на территории Пензенской области, внедряется новый формат работы антикризисного направления, мониторинга, прогнозирования различных опасностей и угроз, реализуется современный подход в управлении рисками и минимизации ущерба», - сказал Владимир Пучков.

Также за службу личный состав подразделения поблагодарил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Пользуясь случаем, я хочу в присутствии министра поблагодарить вас за нелегкую службу. За то, что вы с достоинством и честью выполняете трудную, сложную работу, но очень нужную нашим гражданам», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава МЧС России Владимир Пучков вручил медали «За отвагу на пожаре» пяти сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части, отличившимся при несении службы. Также наград были удостоены двое юных пензенцев. Девятиклассник Максим Саква получил медаль «За отвагу на пожаре» за то, что во время пожара вывел свою мать из задымленного помещения. Студент юридического колледжа Павел Ромжаев награжден медалью «За спасение погибающих на водах» за помощь тонущему мужчине.