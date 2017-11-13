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День сотрудника органов внутренних дел России и 100-летие советской милиции В Нижнем Новгороде
Сегодня в Пензе
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Михаил Бабич принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел России и 100-летию советской милиции В Нижнем Новгороде. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отметил, что от декрета «О рабочей милиции» до российской полиции пройден, действительно, славный героический путь. Особую благодарность он выразил ветеранам ведомства и вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг. Кроме того, Михаил Бабич поздравил начальника Главного управления МВД Российской Федерации по Нижегородской области генерал-майора полиции Юрия Кулика с получением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников и возложение цветов к подножию мемориала, расположенного на территории Главного управления.
Михаил Бабич принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел России и 100-летию советской милиции В Нижнем Новгороде.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отметил, что от декрета «О рабочей милиции» до российской полиции пройден, действительно, славный героический путь.
Особую благодарность он выразил ветеранам ведомства и вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг.
Кроме того, Михаил Бабич поздравил начальника Главного управления МВД Российской Федерации по Нижегородской области генерал-майора полиции Юрия Кулика с получением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников и возложение цветов к подножию мемориала, расположенного на территории Главного управления.
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
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