День сотрудника органов внутренних дел России и 100-летие советской милиции В Нижнем Новгороде

Михаил Бабич принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел России и 100-летию советской милиции В Нижнем Новгороде.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отметил, что от декрета «О рабочей милиции» до российской полиции пройден, действительно, славный героический путь.

Особую благодарность он выразил ветеранам ведомства и вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг.

Кроме того, Михаил Бабич поздравил начальника Главного управления МВД Российской Федерации по Нижегородской области генерал-майора полиции Юрия Кулика с получением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников и возложение цветов к подножию мемориала, расположенного на территории Главного управления.