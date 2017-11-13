Пензенская область подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Казахстан

В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске состоялась церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между Пензенской областью и акиматом Западно-Казахстанской области.

Между регионами предполагается развитие торговой деятельности в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса.

«Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с Казахстаном, и нам важно развивать наши отношения и дальше. Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота», - прокомментировал подписание соглашения Николай Симонов.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Традиционно он проводится в приграничных городах двух государств.