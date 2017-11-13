|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенская область подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Казахстан
Сегодня в Пензе
|
В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске состоялась церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между Пензенской областью и акиматом Западно-Казахстанской области. Между регионами предполагается развитие торговой деятельности в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса. «Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с Казахстаном, и нам важно развивать наши отношения и дальше. Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота», - прокомментировал подписание соглашения Николай Симонов. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Традиционно он проводится в приграничных городах двух государств.
В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске состоялась церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между Пензенской областью и акиматом Западно-Казахстанской области.
Между регионами предполагается развитие торговой деятельности в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса.
«Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с Казахстаном, и нам важно развивать наши отношения и дальше. Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота», - прокомментировал подписание соглашения Николай Симонов.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Традиционно он проводится в приграничных городах двух государств.
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru