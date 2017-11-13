Виктор Кувайцев: «Мы должны обеспечить нашим детям лучшие условия»

Виктор Кувайцев посетил строящуюся школу в микрорайоне Шуист.

Градоначальник оценил фронт работ. Он напомнил о соблюдении всех необходимых норм и требований при возведении будущей школы

На данном этапе завершено бетонирование перекрытия первого блока модульного образовательного учреждения, монтаж наружной теплотрассы, ведется устройство сетей водоснабжение и водоотведения. По поручению главы администрации города на строительной площадке была увеличена рабочая сила на 20 человек.

По проекту школа будет оснащена футбольным полем, беговой дорожкой, универсальной игровой спортивной площадкой. В настоящее время выполнено земельное полотно основания футбольного поля, подготавливается песчаная подушка.

Также Виктор Кувайцев поручил завершить мероприятия по снабжению объекта наружными сетями, завести их на территорию строительной площадки.

