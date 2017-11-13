|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев: «Мы должны обеспечить нашим детям лучшие условия»
Сегодня в Пензе
|
Виктор Кувайцев посетил строящуюся школу в микрорайоне Шуист. Градоначальник оценил фронт работ. Он напомнил о соблюдении всех необходимых норм и требований при возведении будущей школы На данном этапе завершено бетонирование перекрытия первого блока модульного образовательного учреждения, монтаж наружной теплотрассы, ведется устройство сетей водоснабжение и водоотведения. По поручению главы администрации города на строительной площадке была увеличена рабочая сила на 20 человек. По проекту школа будет оснащена футбольным полем, беговой дорожкой, универсальной игровой спортивной площадкой. В настоящее время выполнено земельное полотно основания футбольного поля, подготавливается песчаная подушка. Также Виктор Кувайцев поручил завершить мероприятия по снабжению объекта наружными сетями, завести их на территорию строительной площадки.
Виктор Кувайцев посетил строящуюся школу в микрорайоне Шуист.
Градоначальник оценил фронт работ. Он напомнил о соблюдении всех необходимых норм и требований при возведении будущей школы
На данном этапе завершено бетонирование перекрытия первого блока модульного образовательного учреждения, монтаж наружной теплотрассы, ведется устройство сетей водоснабжение и водоотведения. По поручению главы администрации города на строительной площадке была увеличена рабочая сила на 20 человек.
По проекту школа будет оснащена футбольным полем, беговой дорожкой, универсальной игровой спортивной площадкой. В настоящее время выполнено земельное полотно основания футбольного поля, подготавливается песчаная подушка.
Также Виктор Кувайцев поручил завершить мероприятия по снабжению объекта наружными сетями, завести их на территорию строительной площадки.
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru