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Контрафакт
Сегодня в Пензе
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В одном из сел Пензенской области полицейские обнаружили контрафактный алкоголь. Спиртное было расфасовано по пятилитровым канистрам. Кроме них было изъято 136 бутылок уже готовой к реализации алкогольной продукции различных наименований.
«Были изъяты самоклеящиеся этикетки и готовые к запечатыванию бутылок крышки с дозатором», - пояснил сотрудник полиции.
Продукция была найдена в гараже жителя Пензенского района.
Ольга Евдокимова, начальник отдела информации и общественных связей ОМВД России по Пензенской области, сообщила: «Сотрудники полиции изъяли данную продукцию и отправили ее образцы на исследование для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья человека».
Полицейские принимают меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению. За незаконное хранение алкоголя их ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.
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