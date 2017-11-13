Виктор Кувайцев: «Жители поселка Лесной в новом году должны быть с питьевой водой»

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил строительные площадки областного центра.

Вместе с начальником Управления капитального строительства города Игорем Умновым он проконтролировал ход строительства водопровода в поселке Лесной. Осмотрев объект, глава исполнительной власти города побеседовал с бригадиром участка и оценил, как подрядная организация выполняет условия контракта.

На объекте осуществлено устройство линейной части водопровода протяженностью 2 км, перекрытие первого резервуара и фильтрационной установки. Ведутся работы по устройству второго контура ограждения территории, где расположены резервуары и насосная станция.

Градоначальник отметил ответственное отношение к делу подрядной организации, которая ведет работы в ежедневном режиме, но призвал держать темпы строительства на заданном уровне.