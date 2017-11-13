КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВАШИМ ИМУЩЕСТВОМ?

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Сегодня в Пензе
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Пензенцы, владеющие недвижимым имуществом, могут получить информацию о лицах, запросивших сведения об объекте. Стоит помнить, что согласно законодательству Российской Федерации сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются общедоступными, а это значит, что правообладатель объекта не может запретить другим лицам получить информацию по его объекту недвижимого имущества. Кадастровая палата обязана предоставлять правообладателю по его запросу информацию о лицах, которые получили сведения по его объекту недвижимости. Следует иметь в виду, что в справке о лицах, получивших сведения, не будет указана информация о запросах от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Для получения такого документа жителям Пензенской области необходимо обратиться в офисы МФЦ или Кадастровой палаты. Получить его возможно в бумажном или электронном виде в течение 3 рабочих дней.
Пензенцы, владеющие недвижимым имуществом, могут получить информацию о лицах, запросивших сведения об объекте.
Стоит помнить, что согласно законодательству Российской Федерации сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются общедоступными, а это значит, что правообладатель объекта не может запретить другим лицам получить информацию по его объекту недвижимого имущества.
Кадастровая палата обязана предоставлять правообладателю по его запросу информацию о лицах, которые получили сведения по его объекту недвижимости. Следует иметь в виду, что в справке о лицах, получивших сведения, не будет указана информация о запросах от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Для получения такого документа жителям Пензенской области необходимо обратиться в офисы МФЦ или Кадастровой палаты. Получить его возможно в бумажном или электронном виде в течение 3 рабочих дней.
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
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