Делегация молодежи Пензенской области приняла участие в работе молодежного форума ПФО

Делегация молодежи Пензенской области приняла участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы», который проходил в Нижнем Новгороде.

На открытой дискуссионной площадке Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко акцентировал внимание участников Молодежного форума на значимости идей молодежи на протяжении всех этапов исторического развития общества.

Особое внимание Олег Мельниченко обратил на востребованность перспективных молодежных проектов.

В рамках программы форума делегаты Пензенской области презентовали свои проекты, рассказали о достижениях в проектной деятельности и педагогической работе. Кроме того, приняли участие в работе четырех тематических площадок, а также в пленарной сессии по основной тематике молодежного форума «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы».