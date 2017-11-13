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Делегация молодежи Пензенской области приняла участие в работе молодежного форума ПФО
Сегодня в Пензе
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Делегация молодежи Пензенской области приняла участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы», который проходил в Нижнем Новгороде. На открытой дискуссионной площадке Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко акцентировал внимание участников Молодежного форума на значимости идей молодежи на протяжении всех этапов исторического развития общества. Особое внимание Олег Мельниченко обратил на востребованность перспективных молодежных проектов. В рамках программы форума делегаты Пензенской области презентовали свои проекты, рассказали о достижениях в проектной деятельности и педагогической работе. Кроме того, приняли участие в работе четырех тематических площадок, а также в пленарной сессии по основной тематике молодежного форума «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы».
Делегация молодежи Пензенской области приняла участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы», который проходил в Нижнем Новгороде.
На открытой дискуссионной площадке Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко акцентировал внимание участников Молодежного форума на значимости идей молодежи на протяжении всех этапов исторического развития общества.
Особое внимание Олег Мельниченко обратил на востребованность перспективных молодежных проектов.
В рамках программы форума делегаты Пензенской области презентовали свои проекты, рассказали о достижениях в проектной деятельности и педагогической работе. Кроме того, приняли участие в работе четырех тематических площадок, а также в пленарной сессии по основной тематике молодежного форума «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы».
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
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