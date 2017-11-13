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Виктор Кувайцев болеет за «Зенит»
Сегодня в Пензе
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В рамках 17 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ пензенский «Зенит» на домашнем поле принимал новомосковский «Химик». Поболеть за команду пришли глава администрации города Виктор Кувайцев, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владислав Чесноков, председатель региональной федерации футбола и почетный гражданин Пензы Александр Калашников и другие официальные лица. В ходе игры директор клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев вручил Виктору Николаевичу памятный подарок с символикой команды.
В рамках 17 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ пензенский «Зенит» на домашнем поле принимал новомосковский «Химик».
Поболеть за команду пришли глава администрации города Виктор Кувайцев, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владислав Чесноков, председатель региональной федерации футбола и почетный гражданин Пензы Александр Калашников и другие официальные лица.
В ходе игры директор клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев вручил Виктору Николаевичу памятный подарок с символикой команды.
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
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