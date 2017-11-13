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Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий
Сегодня в Пензе
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Виктор Кувайцев провел рейд с целью проверки благоустройства прилегающих территорий крупных объектов строительства, готовящихся к открытию. В первую очередь, участники инспекции побывали на Свердловском мосту. Градоначальник убедился, что основные работы по контракту выполнены. Он сделал ряд замечаний по состоянию прилегающих территорий. Кроме того, члены комиссии побывали на улице Лермонтова, где на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко возведен перинатальный центр. Здесь Виктор Кувайцев дал поручения, касающиеся покраски ограждения вдоль «красной линии» и очистки муниципальной стоянки от мусора и опавших листьев. Также посетили зеленую зону между улицами Лермонтова и Попова. В настоящее время на территории продолжаются работы по мощению тротуарной плиткой аллеи. Готов участок от педагогического института до здания дома Радио. До декабря будет вымощен оставшийся участок до улицы Попова. Также во время выезда градоначальник обратил особое внимание на состояние тротуаров, подходов и подъездов к зданию Аэропорта.
Виктор Кувайцев провел рейд с целью проверки благоустройства прилегающих территорий крупных объектов строительства, готовящихся к открытию.
В первую очередь, участники инспекции побывали на Свердловском мосту. Градоначальник убедился, что основные работы по контракту выполнены. Он сделал ряд замечаний по состоянию прилегающих территорий.
Кроме того, члены комиссии побывали на улице Лермонтова, где на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко возведен перинатальный центр. Здесь Виктор Кувайцев дал поручения, касающиеся покраски ограждения вдоль «красной линии» и очистки муниципальной стоянки от мусора и опавших листьев.
Также посетили зеленую зону между улицами Лермонтова и Попова. В настоящее время на территории продолжаются работы по мощению тротуарной плиткой аллеи. Готов участок от педагогического института до здания дома Радио. До декабря будет вымощен оставшийся участок до улицы Попова.
Также во время выезда градоначальник обратил особое внимание на состояние тротуаров, подходов и подъездов к зданию Аэропорта.
Новость: Петр Голубев 13 ноября 2017
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