Школа для пациентов

В прошлом году в регионе было зарегистрировано свыше 200 больных страдающих псориатическим полиартритом. Данное заболевание выявляется у 80 человек ежегодно.

«Если не проводить лечение, то пациент страдающий этим недугом может стать инвалидом. Могут быть нарушены движения и функции суставов. Поэтому очень важно вовремя поставить диагноз и назначить лечение», - сообщил Виктор Комаров, главный ревматолог Пензенской области.

Для пациентов областной больницы имени Бурденко, страдающих этим недугом, специальное занятие провела столичный эксперт Татьяна Коротаева. Она рассказала присутствующим о факторах, которые могут усугубить течение болезни.

«Алкогольные эксцессы, стрессы, физические перегрузки, особенно спорт могут стать причиной развития артрита. Конечно, мне всем хочется сказать, что заниматься нужно спортом и вести здоровый образ жизни, но нужно помнить, что когда уже есть заболевание, нужно работать в рамках того, что вы уже можете сделать», - отметила сотрудник НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой Татьяна Коротаева.

Участникам встречи рассказали, как правильно питаться, грамотно принимать медицинские препараты, и заниматься лечебной физкультурой.