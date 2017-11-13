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Школа для пациентов
Сегодня в Пензе
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В прошлом году в регионе было зарегистрировано свыше 200 больных страдающих псориатическим полиартритом. Данное заболевание выявляется у 80 человек ежегодно.
«Если не проводить лечение, то пациент страдающий этим недугом может стать инвалидом. Могут быть нарушены движения и функции суставов. Поэтому очень важно вовремя поставить диагноз и назначить лечение», - сообщил Виктор Комаров, главный ревматолог Пензенской области.
Для пациентов областной больницы имени Бурденко, страдающих этим недугом, специальное занятие провела столичный эксперт Татьяна Коротаева. Она рассказала присутствующим о факторах, которые могут усугубить течение болезни.
«Алкогольные эксцессы, стрессы, физические перегрузки, особенно спорт могут стать причиной развития артрита. Конечно, мне всем хочется сказать, что заниматься нужно спортом и вести здоровый образ жизни, но нужно помнить, что когда уже есть заболевание, нужно работать в рамках того, что вы уже можете сделать», - отметила сотрудник НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой Татьяна Коротаева.
Участникам встречи рассказали, как правильно питаться, грамотно принимать медицинские препараты, и заниматься лечебной физкультурой.
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