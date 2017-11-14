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Приглашаем принять участие в новогодней акции "Три в одном!"
Сегодня в Пензе
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В Пензе пройдет новогодняя акция "Три в одном" Ее организаторами выступили "Содружество пензенских землячеств" при участии "Пензенского государственного краеведческого музея". В акции участвуют краеведческий музей, музей им. Ульянова, музей им Ключевского, музей народного творчества. В период с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года пензенцы смогут посетить три любых музея-участника акции, скрепить входные билеты, указать имя и номер своего телефона, и бросить пачку с билетами в «ящик» в фойе краеведческого музея. После этого необходимо зарегистрироваться в группе музея «ВКонтакте» для получения информации о дате розыгрыша ценных призов!
В Пензе пройдет новогодняя акция "Три в одном"
Ее организаторами выступили "Содружество пензенских землячеств" при участии "Пензенского государственного краеведческого музея".
В акции участвуют краеведческий музей, музей им. Ульянова, музей им Ключевского, музей народного творчества.
В период с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года пензенцы смогут посетить три любых музея-участника акции, скрепить входные билеты, указать имя и номер своего телефона, и бросить пачку с билетами в «ящик» в фойе краеведческого музея.
После этого необходимо зарегистрироваться в группе музея «ВКонтакте» для получения информации о дате розыгрыша ценных призов!
Новость: Петр Голубев 14 ноября 2017
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