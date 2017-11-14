Приглашаем принять участие в новогодней акции "Три в одном!"

В Пензе пройдет новогодняя акция "Три в одном"

Ее организаторами выступили "Содружество пензенских землячеств" при участии "Пензенского государственного краеведческого музея".

В акции участвуют краеведческий музей, музей им. Ульянова, музей им Ключевского, музей народного творчества.

В период с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года пензенцы смогут посетить три любых музея-участника акции, скрепить входные билеты, указать имя и номер своего телефона, и бросить пачку с билетами в «ящик» в фойе краеведческого музея.

После этого необходимо зарегистрироваться в группе музея «ВКонтакте» для получения информации о дате розыгрыша ценных призов!