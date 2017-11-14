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В Пензенской области усилят меры по защите прав обманутых дольщиков
Сегодня в Пензе
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Президент России, Владимир Путин, утвердил список поручений, направленных на защиту интересов обманутых дольщиков. В их числе — поэтапное замещение долевого строительства банковским кредитованием. В результате продаваться на рынке будут только готовые квартиры, что сведёт к минимуму риск появления обманутых дольщиков. Но это задача на ближайшее будущее. Сейчас важнее восстановить права тех граждан, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков.
Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Я уже давал поручения Правительству активизировать действия по защите прав обманутых дольщиков. В области принят закон, согласно которому мы предлагаем более сильным компаниям достраивать эти проблемные дома. Со своей стороны мы бесплатно выделяем им землю, которая им необходима для строительства».
Встреча с потенциальными застройщиками, которые смогут взять на себя такую ответственность, состоится в ближайшее время. Её проведёт лично Губернатор.
Пока же в области более восьмисот граждан так и не дождались ввода в эксплуатацию жилья. И это клиенты лишь одной из строительных компаний, действующих в регионе. Но благодаря совместным усилиям Правительства, муниципалитета и всё той же компании более двух тысяч дольщиков всё же получили новые квартиры.
Губернатор поручил членам Правительства продумать возможные меры поддержки тех дольщиков, чьи права до сих пор не восстановлены.
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