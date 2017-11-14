В Пензенском государственном университете помогают будущим инженерам. В 2014 году здесь начала свою работу политехническая школа. Тогда ее учениками стали 62 старшеклассника. В этом году возможность заниматься в школе впервые получили и учащиеся 5-8 классов.

Преподаватели помогают ребятам не только получить новые знания по математике, физике и информатике, но и определиться с будущей профессией. Для этого в школе созданы все условия.

«Занятия проходят на базе лабораторий университета, технопарков «Яблочков», «Рамеев», на базе ведущих предприятий региона. Используется самая современная лабораторная база, высокотехнологичное оборудование», - рассказал Геннадий Козлов, директор политехнического института Пензенского государственного университета.

Занятия в школе проходят 1 раз в неделю. Ученики разных возрастов занимаются по специализированным программам.

«Пятиклассников мы на базе Музея занимательных наук погружаем в мир математики. Ученики 7-8 классов занимаются прототипированием на базе студенческого бизнес-инкубатора нашего университета», - отметила Елена Фирсова, начальник отдела профориентационной работы Пензенского государственного университета.

С каждым годом количество желающих заниматься в политехнической школе растет. На данный момент обучение проходят 12 групп по самым разным профилям.

«Есть ребята, которые занимаются проектной деятельностью. Они изобретают модель гоночного автомобиля. Есть программы, в которых задействованы кафедры университета. Так как программа рассчитана на два года, они занимаются по разным профилям на кафедрах нашего университета», - подчеркнула Елена Фирсова.

Обучение в политехнической школе поможет и при поступлении в ВУЗ. Если выбор ребят падет на ПГУ, то к их результатам Единого государственного экзамена будет добавлено 5 баллов. Самые активные ученики получат до 10 дополнительных баллов.