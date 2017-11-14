Охрана труда в детсаду "Радуга детства"

Специалисты сектора охраны труда администрации города Пензы провели сбор сведений о состоянии условий и охраны труда в детском саду № 22. Здесь ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением создана комиссия по охране труда, которая организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проводит обучение и проверку знаний по охране труда сотрудников.

В детском саду оформлен уголок по охране труда, где работники знакомятся с приказами, нормативными актами.

С коллективом регулярно проводятся инструктажи на рабочем месте, по пожарной безопасности, предупреждению террористических актов с фиксацией в журналах инструктажей.

Новость: Петр Голубев 14 ноября 2017