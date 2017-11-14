Арбитражный суд наложил запрет на строительство кафе "Ландыш"

Администрацией города Пензы был выявлен факт осуществления строительных работ без разрешительной документации по ул. Лермонтова, 36А.

В связи с этим, в начале октября 2017 года в Арбитражный суд Пензенской области было подано исковое заявление о приведении в первоначальное состояние объекта, расположенного по указанному адресу.

Также, судом удовлетворено заявление администрации города Пензы о запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области совершать регистрационные действия в отношении объекта, а также эксплуатации и осуществления строительных работ на нем.