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«Старгород» начинает гастрольный тур
Сегодня в Пензе
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Ансамбль солистов «Старгород» начинает гастрольный тур по Пензенской области. Коллектив записал альбом, который вышел на виниловой пластинке. Ансамбль выступит в Пензе, Кузнецке, Сердобске и Городище в ноябре и декабре.
Ансамбль солистов «Старгород» начинает гастрольный тур по Пензенской области.
Коллектив записал альбом, который вышел на виниловой пластинке.
Ансамбль выступит в Пензе, Кузнецке, Сердобске и Городище в ноябре и декабре.
Новость: Петр Голубев 14 ноября 2017
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