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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 14 ноября 2017
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«Старгород» начинает гастрольный тур
Сегодня в Пензе
 

Ансамбль солистов «Старгород» начинает гастрольный тур по Пензенской области.

Коллектив записал альбом, который вышел на виниловой пластинке.
Теперь «Старгород» отправился покорять просторы Пензенской области. Концертная программа состоит как из треков, вошедших в сборник «Импортозамещение», так и новых композиции. 

Ансамбль выступит в Пензе, Кузнецке, Сердобске и Городище в ноябре и декабре.

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