Пенза примет Первенство России по спортивной гимнастике

Во дворце спорта «Буртасы» с 15 по 18 ноября пройдет Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей.

В соревнованиях ожидается участие около сотни гимнастов из 32 субъектов Российской Федерации в возрастной категории 2004-2006 г.р. по программам 1 и 2 разрядов.

Гимнасты выполнят обязательную и произвольную программу. Победитель личного многоборья и командного первенства определяется по сумме двух дней. Также будут разыграны награды в отдельных видах.

Пензенскую область на Первенстве представят шесть гимнастов.