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Пенза примет Первенство России по спортивной гимнастике
Сегодня в Пензе
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Во дворце спорта «Буртасы» с 15 по 18 ноября пройдет Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей. В соревнованиях ожидается участие около сотни гимнастов из 32 субъектов Российской Федерации в возрастной категории 2004-2006 г.р. по программам 1 и 2 разрядов. Гимнасты выполнят обязательную и произвольную программу. Победитель личного многоборья и командного первенства определяется по сумме двух дней. Также будут разыграны награды в отдельных видах. Пензенскую область на Первенстве представят шесть гимнастов.
Во дворце спорта «Буртасы» с 15 по 18 ноября пройдет Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей.
В соревнованиях ожидается участие около сотни гимнастов из 32 субъектов Российской Федерации в возрастной категории 2004-2006 г.р. по программам 1 и 2 разрядов.
Гимнасты выполнят обязательную и произвольную программу. Победитель личного многоборья и командного первенства определяется по сумме двух дней. Также будут разыграны награды в отдельных видах.
Пензенскую область на Первенстве представят шесть гимнастов.
Новость: Петр Голубев 14 ноября 2017
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