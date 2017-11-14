Встреча с известными путешественниками

В стенах Литературного музея собралась пензенская молодежь, неравнодушная к путешествиям. Повод для встречи особый. В гостях у молодого актива регионального отделения Русского географического общества — исследователь Мирового океана Алексей Сузюмов и российский ученый-географ Владимир Горбанев.

«Алексей Евгеньевич Сузюмов - известный путешественник, сын нашего легендарного земляка, почетного полярника Евгения Сузюмова, эксперт ЮНЕСКО. Также вместе с ним присутствует организатор конференции по географии и геоэкологии Владимир Горбанев - крупный российский ученый-географ», - рассказал Игорь Пантюшов, Председатель регионального отделения РГО.

Школьники, студенты задавали интересующие вопросы о строении Земли, Мировом океане, льдах Арктики, аномалиях в Бермудском треугольнике. Ученые-практики, у которых за спиной десятки лет научных исследований в разных уголках планеты, с удовольствием отвечали.

«Когда началось уже предварительное освоение Северного морского пути, то несколько ледоколов было отправлено. Тогда была исключительно тяжелая ледовая обстановка — это был 1935-1936. Три ледокола зажали арктические льды и с помощью крупного ледокола Красин — флагмана ледокольного флота - удалось вывести эти ледоколы на юг», - рассказал Алексей Сузюмов, эксперт ЮНЕСКО.

Немаловажным было мнение гостей о Пензенской области: о людях, природе, достопримечательностях - на путешественников неизгладимое впечатление произвели поездки в Наровчат, Нижний Ломов и Тарханы.