В 2018-ом Россия будет отмечать 75-ую годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. По всей стране пройдут праздничные мероприятия, посвящённые этой дате. Но главные торжества состоятся, конечно, в Волгограде. Принять в них участие смогут и представители Пензенской области.

Заместитель Начальника Управления профессионального образования и молодёжной политики Министерства образования Пензенской области, Александр Бочкарёв, пояснил: «В праздничных мероприятиях могут принять участие социально активные молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, а также руководители и представители молодежных объединений, инициативных добровольческих групп».

Но сначала им предстоит поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Сталинград». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и в личном кабинете подать заявку.

«В одной из социальных сетей нужно разместить информационное послание с ответом на опрос: «Почему я должен стать участником конкурса «Послы Победы. Сталинград»?», — отметила руководитель Пензенского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Ксения Лексина.

Авторы самых оригинальных и проникновенных посланий 2-ого февраля следующего года соберутся в Волгограде и в качестве волонтёров будут сопровождать ключевые мероприятия, посвящённые героическим событиям Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится уже в третий раз. За это время 8 представителей Пензы участвовали в подобных торжествах в Москве и Севастополе.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 25 ноября.