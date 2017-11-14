В Пензе прошла информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

В рамках акции посетителям торгового центра было предложено пройти обследование и получить консультации у специалистов Центра здоровья, а также оценить индивидуальный риск развития сахарного диабета в ближайшие 10 лет. «Профилактика сахарного диабета должна начинаться внутриутробно. Правильное питание ребенка, начиная с самых первых дней жизни, позволяет значительно предотвратить возможность возникновения заболеваний в будущем», - говорит заведующая Центром здоровья при поликлинике №1, врач-психотерапевт Валентина Сгибова. Помимо организации здорового питания, к профилактике диабета относится отказ человека от вредных привычек, а также ежедневные физические нагрузки, которые снижают риск заболевания на 50%.

В Пензенской области пациентов с сахарным диабетом более 41 тысячи, в том числе 282 ребенка. Ежегодно выявляется около 4 тысяч случаев заболевания.

Выявление заболевания на ранней стадии, так называемого преддиабета, позволит снизить риск развития осложнений и улучшить эффективность лечения. Поражения сосудов, приводящие к инфаркту миокарда, инсульту, патологии почек, трофическим язвам, нарушению зрения возникают в случаях неадекватного лечения болезни. В Пензе и во всех районах области работают "Школы для больных диабетом", где пациент может пройти обучение, помогающее осознать необходимость изменения образа жизни, научиться самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови и моче с помощью тест-полосок и глюкометров. Ежегодно обучение проходят около 10 тысяч пациентов.

Напомним, к симптомам данного заболевания относятся сухость во рту, повышенная жажда, нарушение зрения, зуд кожи и слизистых оболочек, а также воспалительные поражения кожи, изменение веса, учащенное мочеиспускание, быстрая утомляемость.