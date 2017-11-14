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Конференция «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы»
Сегодня в Пензе
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Промышленные предприятия Пензенской области приглашаются к участию в конференции на тему «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы». Мероприятие состоится 16 ноября текущего года в 10:00 в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168А). К участию в Конференции приглашены представители федеральных и региональных министерств, ведомств и институтов развития. В рамках Конференции запланировано проведение серии тематических круглых столов, подробно рассказывающих о механизмах государственной поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, инструментах поддержки экспорта и оптимизации рисков участников внешнеэкономической деятельности. В числе основных задач Конференции – выработка предложений по повышению эффективности мер государственной поддержки и поиск решений по снижению существующих административных барьеров. Участие в Конференции бесплатное. По вопросам участия в мероприятии, а также о выбранной тематике круглого стола просьба проинформировать Минпром Пензенской области, контактное лицо – Лапшина Марина Сергеевна, телефон 8 (8412) 56-43-21, minprom-lm@obl.penza.net.
Промышленные предприятия Пензенской области приглашаются к участию в конференции на тему «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы». Мероприятие состоится 16 ноября текущего года в 10:00 в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168А).
К участию в Конференции приглашены представители федеральных и региональных министерств, ведомств и институтов развития. В рамках Конференции запланировано проведение серии тематических круглых столов, подробно рассказывающих о механизмах государственной поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, инструментах поддержки экспорта и оптимизации рисков участников внешнеэкономической деятельности.
В числе основных задач Конференции – выработка предложений по повышению эффективности мер государственной поддержки и поиск решений по снижению существующих административных барьеров.
Участие в Конференции бесплатное.
По вопросам участия в мероприятии, а также о выбранной тематике круглого стола просьба проинформировать Минпром Пензенской области, контактное лицо – Лапшина Марина Сергеевна, телефон 8 (8412) 56-43-21, minprom-lm@obl.penza.net.
Новость: Марина Колдаева 14 ноября 2017
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