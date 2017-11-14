«Санитарный вторник» в Ленинском районе

В рамках организации "санитарного вторника" проведены мероприятия по очистке территории Ленинского района.

Администрацией района организованы работы по сбору бытового мусора в зеленых зонах по улицам Карпинского, Островского, Гоголя, Кирова, Бакунина. Проведена очистка фасадов домов, административных зданий, металлических ограждений от несанкционированных объявлений по улицам Урицкого, Лермонтова, М. Горького, Суворова и другим.

Управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирный жилой фонд на территории района, продолжены работы по сбору сухой листвы, веток, зачистке контейнерных площадок в районе многоквартирных домов.

Продолжаются работы по сбору сухой листвы в скверах и на газонах вдоль магистральных улиц, к примеру, по улице Коммунистической, в сквере «Пионерский».