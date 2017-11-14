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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 14 ноября 2017
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Мастер-класс «Русская красавица Матрешка»
Сегодня в Пензе
 

В выставочный зал «Марья-искусница» для учащихся 4 класса школы №2 прошел мастер-класс «Русская красавица Матрешка». Дети узнали много интересного об истории матрешек, они посмотрели слайд-шоу, читали стихи, отгадывали загадки.  На мастер-классе ученики не только изготовили сами фигуры матрешек, сделали для всех ее сестренок подставку, но и красиво нарядили при помощи декора и красочно расписали их.
Первая матрёшка изображала девочку в сарафане с петухом в руках.  Русские иумельцы  решили сделать свой вариант японской деревянной игрушки и так появилась матрешка. А теперь русская матрёшка – один из самых известных символов России. Ее популярность шагнула далеко за пределы нашей страны. Родиной матрёшки является Сергиев Посад. 

Новость: Марина Колдаева 14 ноября 2017
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