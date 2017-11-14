Что волнует ветеранов?

Совет при Губернаторе Пензенской области по делам ветеранов провёл второе плановое заседание в новом составе. На повестке дня — вопросы, традиционно волнующие представителей старшего поколения.

«Их волнуют три вопроса: пенсия, медицинское обслуживание, коммунальные услуги. Традиционные вопросы, хотя, по моему мнению, социальная напряжённость за последние 5 лет несколько спала. », — пояснил Председатель Пензенского областного совета ветеранов, Сергей Цигвинцев.

Со своей стороны ветеранские организации тоже проявляют активность. Многие из инициатив, с которыми они выступают на разных уровнях, сегодня претворяются в жизнь.

Начальник Управления внутренней политики Правительства Пензенской области, Павел Маслов, отметил: «Ваши инициативы очень важны! Будь то патриотическое воспитание молодёжи или ветеранские балы, или спартакиады пенсионеров... Мы всегда ждём от вас предложений и готовы их поддержать».

Обратной связи от старшего поколения пензенцев ждёт и Губернатор Иван Белозерцев. Накануне Нового Года он традиционно проводит встречу с представителями ветеранских организаций. В ходе заседания члены Совета обсудили вопросы и предложения, с которыми они обратятся к главе региона на этот раз.