Уроженка города Белинского, труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Фабричнова Клара Ильинична отметила 90-летний юбилей.

Поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятные подарки ей вручили заместитель главы администрации Белинского района по социальным вопросам Андрей Андрюшин, директор центра социального обслуживания населения Белинского района Екатерина Чудаева и специалист администрации города Белинского Ольга Удалова.

Клара Ильинична родилась в городе Белинском Пензенской области. Окончила 8 классов средней школы № 2. Шестнадцатилетней девчонкой была направлена в город Пензу на завод «Химмаш», где она работала фрезирофщицей до конца войны. В послевоенные годы, вернувшись домой, Клара Ильинична устроилась ученицей в райпотребсоюз, была табельщицей, помогала в бухгалтерии. Много лет проработала продавцом в Белинском коопунивермаге. За свой нелегкий труд Клара Ильинична неоднократно награждалась почетными грамотами и юбилейными медалями ко Дню Победы, имеет звание «Ветеран труда».

Клара Ильинична родила и воспитала двоих детей, у нее двое внуков и пятеро правнуков.

Юбилярша поблагодарила гостей за теплые слова и пожелания, сказанные в ее адрес.