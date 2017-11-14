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«Писатели и книги – юбиляры»
Сегодня в Пензе
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В городской библиотеке №6 состоялся вечер, приуроченный к 80-летию писательницы Виктории Токаревой. В городской библиотеке №6 (ул. Рахманинова, 7/3) в рамках проекта «Писатели и книги – юбиляры» состоялся вечер-портрет «Женский почерк» в современной прозе», приуроченный к 80-летию известной российской писательницы, драматурга, публициста и сценариста Виктории Самойловны Токаревой. Присутствующим рассказали о жизни и творчестве российской писательницы. У читательской аудитории всегда пользуются большим спросом книги «о жизни». Герои Токаревой – обыкновенные люди, большинство ее героев - женщины, именно поэтому в основном она считается «женской» писательницей. Легкий слог, жизненные сюжеты, доброе отношение к людям – основные составляющие произведений В.С. Токаревой.
В городской библиотеке №6 состоялся вечер, приуроченный к 80-летию писательницы Виктории Токаревой.
В городской библиотеке №6 (ул. Рахманинова, 7/3) в рамках проекта «Писатели и книги – юбиляры» состоялся вечер-портрет «Женский почерк» в современной прозе», приуроченный к 80-летию известной российской писательницы, драматурга, публициста и сценариста Виктории Самойловны Токаревой.
Присутствующим рассказали о жизни и творчестве российской писательницы. У читательской аудитории всегда пользуются большим спросом книги «о жизни». Герои Токаревой – обыкновенные люди, большинство ее героев - женщины, именно поэтому в основном она считается «женской» писательницей. Легкий слог, жизненные сюжеты, доброе отношение к людям – основные составляющие произведений В.С. Токаревой.
Новость: Марина Колдаева 14 ноября 2017
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