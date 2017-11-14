В городской библиотеке №6 состоялся вечер, приуроченный к 80-летию писательницы Виктории Токаревой.

В городской библиотеке №6 (ул. Рахманинова, 7/3) в рамках проекта «Писатели и книги – юбиляры» состоялся вечер-портрет «Женский почерк» в современной прозе», приуроченный к 80-летию известной российской писательницы, драматурга, публициста и сценариста Виктории Самойловны Токаревой.

Присутствующим рассказали о жизни и творчестве российской писательницы. У читательской аудитории всегда пользуются большим спросом книги «о жизни». Герои Токаревой – обыкновенные люди, большинство ее героев - женщины, именно поэтому в основном она считается «женской» писательницей. Легкий слог, жизненные сюжеты, доброе отношение к людям – основные составляющие произведений В.С. Токаревой.

Вечер сопровождался электронной презентацией «Птица счастья Виктории Токаревой», в которой были использованы афоризмы, принадлежащие перу автора, а также отрывки из известных и любимых фильмов ХХ века, которые доставили большое удовольствие присутствующим: «Джентельмены удачи» (1971г.), «Мимино» (1977г.), «Шла собака по роялю» (1978г.), которые были чрезвычайно успешными. По сценариям В.Токаревой снято более 20 кино- и телефильмов, многие из которых вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа, среди них: «Совсем пропащий» и «Шляпа».

Продолжением вечера стала презентация книжной выставки «Книги Виктории Токаревой – истории сильных чувств». В конце мероприятия участники встречи активно делились мнениями о вечере и о прочитанных повестях и рассказах Виктории Токаревой.